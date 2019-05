Als das Spiel aus und die große Chance vertan war, suchte Marcel Pielage die Einsamkeit. Wie einst Franz Beckenbauer schritt er am Donnerstag mutterseelenallein über verlassene Teile des Platzes im Dortmunder Stadtteil Holzen. Der größte Unterschied zu den Szenen 1990: Der „Kaiser“ sammelte seine Gedanken nach dem deutschen WM-Triumph in Rom. Pielage rang im Anschluss an eine Niederlage um Fassung. 1:2 (0:0) verlor Landesligist Westfalia Kinderhaus das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Westfalenliga. „Wir haben unser Spiel nicht durchboxen können, Gerlingen war heißer als wir“, konstatierte Pielage eine Viertelstunde nach Schlusspfiff.

Zu diesem Zeitpunkt schäumten Sekt und Stimmung beim Kontrahenten längst über. Mit vier Bussen waren Mannschaft und Fans aus dem Sauerland angereist, Kinderhaus hatte drei gechartert, insgesamt wohl 700 Zuschauer freuten sich auf das ultimativ letzte Saisonspiel ihrer lokalen „Helden“. Die Partie versprach viel, sie hielt wenig. Aufregende Strafraumszenen blieben im einstelligen Bereich und die Torhüter nahezu beschäftigungslos. Westfalias Mittelfeldspieler Christoph Göbel fand nachher klare Worte. „Wir hatten zu viel Respekt und offenbar auch Schiss in der Hose“, sagte er.

Definitiv hatte Kinderhaus die besseren Fußballer auf dem Platz. Doch das scherte den Gegner nicht; mit viel Verve warf sich Gerlingen in die letzte Schlacht. Der FSV agierte bissig und immer nahe am jeweiligen Gegner – das schmeckte den Münsteranern nicht. Ihre Bemühungen, sich frei zu strampeln und Räume zu finden, hatten keinen Erfolg. So kamen weder Tempo noch Fluss ins in dieser Saison oft völlig zu Recht gelobte Kombinationsspiel. Torchancen? Ein Freistoß von Corvin Behrens (28.) vor der Pause, zwei Aktionen von Göbel (47.) und Moritz Knemeyer (61.) später.

Es war nicht wirklich aufregend im Gerlinger Strafraum, auf der Gegenseite hatte aber auch Keeper René Steinke wenig zu tun. Die Sauerländer suchten ihr Glück oft in langen Bällen. Zwei-, dreimal legten sie eine Lunte, doch der Funke verglühte, ehe er Schaden anrichten konnte.

Als Holzener Gastgeber in Aussicht einer Verlängerung den Getränkestand frisch bestückten, nahm die Begegnung doch noch wilde Fahrt auf und sogar dramatische Züge an. Vielleicht wäre die Nacht in Kinderhaus richtig lang geworden, hätte Knemeyer in der 77. Minute bei einem Überzahl-Konter selbst Maß genommen und nicht quer gelegt. Seinen finalen Pass auf Behrens fing FSV-Keeper Markus Grebe jedenfalls ab, acht Minuten später schlug es auf der Gegenseite ein. Nach einer Hereingabe drückte Gerrit Göcking die Kugel am machtlosen Steinke vorbei ins eigene Netz. Was für ein Unglück … Gerade mal 180 Sekunden später erhöhte Marcel Laube auf 2:0, der Anschluss von Jonas Kreutzer in der Nachspielzeit kam zu spät. Westfalia : Steinke – Winter (90. Liebert), Göcking, Hollenhorst, Rensing, Alic (90. Jungfermann) – Göbel, Schöneberg, Behrens – Knemeyer, Liszka (90. Kreutzer)