Münster-Albachten -

Eintracht Münster spielt auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A. Im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt setzte sich das Team am Samstag in einer wahren Hitzeschlacht gegen Blau-Weiß Greven durch: Nach torlosen 120 Minuten gewann Münster das Elfmeterschießen mit 5:4.