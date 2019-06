Die ersehnte Medaille baumelte am Sonntagmittag um den Hals von Felix Brummel . Der Musterathlet des RV Münster ließ gar keine anderen Gedanken zu, als sich über das Edelmetall bei der EM in Luzern zu freuen. Nach zwei grandiosen Vorstellungen im Vorlauf und im Halbfinale, die jeweils mit einem Sieg endeten, musste sich der deutsche Vierer ohne Steuermann im Endlauf nur Großbritannien und Polen beugen. „Wir sind sehr mutig losgefahren, lagen anfangs auch vorne, konnten dann aber das Tempo nicht halten“, erzählte Brummel.

Die Gewinner waren letztlich nach 2000 Metern 5,07 Sekunden schneller als das DRV-Quartett, auch auf den Silberrang fehlten 2,18 Sekunden. Nach hinten waren es 1,35 Sekunden Luft auf die Ukraine. „Wir sind mit dem dritten Platz überaus zufrieden“, sagte der Münsteraner. „Er ist für uns zugleich eine große Motivation, um weiter an uns zu arbeiten in den nächsten Trainingswochen. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Mit Felix Wimberger (Passauer RG), Maximilian Planer (Bernburger RC) und Nico Merget (Frankfurter RG Germani) hatte der 24-Jährige einen super Einstieg in die Europameisterschaften. Den Vorlauf gewann das Boot deutlich. „Da haben wir richtig gut reingefunden in die Regatta“, so Brummel. Im Halbfinale am Samstag lieferten sich die Deutschen ein enges Rennen mit Vize-Weltmeister Italien. Beide Teams hatten sich zur Hälfte deutlich abgesetzt, am Ende hatten die Südeuropäer das Nachsehen. Der starke Schlussspurt der Athleten von Trainer Tim Schöneberg war beeindruckend.

Und er brachte einen Platz auf der mittleren Bahn fürs Finale. „Das war uns wichtig“, sagte Brummel. Vor den Titelkämpfen hatten er und seine Kollegen das Erreichen des Endlaufs als Ziel ausgegeben, gleichzeitig aber auch einen Podestplatz ins Auge gefasst. Beide Pläne gingen auf. Nun gilt der Blick den Weltmeisterschaften in Linz Ende August. Und natürlich hat der Münsteraner mit seiner Crew weiterhin Tokio vor Augen. Olympia 2020, darauf arbeiten die Jungs hin. Und liegen voll im Plan.