Besser hätte das renommierte IUTT-Turnier in Eindhoven für den UFC Münster nun wirklich nicht laufen können. Sowohl die Frauen als auch die ­Männer triumphierten in den Niederlanden. Spielertrainer Simon Holling wurde zudem als bester Akteur ­ausgezeichnet. Doch nicht nur sportlich war alles in Butter, auch das Drum­ herum genossen die Papageien. Gewohnt wurde stilecht auf einem Campingplatz im Kreise der anderen Teams.

Die Männer mussten bis zum Pokalgewinn einen harten Weg beschreiten. Gast­geber ESZVV Totelos schlugen sie 3:0, dann folgten aber Niederlagen gegen die Panthers Köln (1:3), den PTSK Kiel (0:2) und Cergy Pontoise (1:3). In der Zwischen­runde gewann Münster gegen Totelos II (2:0) und Cergy II (3:1), spielte 2:2 gegen die Panthers und unterlag TOB 0:2. Das reichte fürs Viertelfinale, in dem sich der UFC mit 12:11 (1:1) im Sechsmeterschießen ge­gen Köln durchsetzte, genau wie im Halbfinale gegen TOB Eindhoven mit 7:6 (2:2). Das Endspiel gegen Cergy I ging hingegen deutlich dann mit 4:0 an Münster.

Bei den Damen lief es eher umgekehrt. Gegen Totelos I (1:1, 2:0), den RKSV Nuenen (1:0, 1:1), Reims Metropole (1:0, 3:0), die Panthers (1:0, 3:1), Totelos II (3:0, 7:0) und Olympique Basel (2:0, 6:0) hielt sich das Team schadlos, ebenso im Halbfinale gegen Reims (3:1). Im Endspiel gegen den Ausrichter war beim 4:3 (2:2) im Sechs­meterschießen etwas Glück nötig. Kathrin Klimas hielt als Matchwinnerin des UFC zwei Schüsse.