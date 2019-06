Wie Preußen-Neuzugang Seref Özcan Berater Sercan Güvenisik glücklich machte

Auf den ersten und auch den zweiten Blick passt Seref Özcan ideal ins ausgegebene Profil von Preußen Münster . Zugang Nummer sieben kommt auch aus der Regionalliga, vom Berliner AK. Er hat ein starkes Jahr hinter sich, ist jung und traut sich den Sprung zu. Was ihn von anderen Neuen unterscheidet: sein Berater. Denn den kennt an der Hammer Straße wirklich jeder. Sercan Güvenisik , 2006 und 2010 bis 2012 selbst hier aktiv, hat das geschafft, was er sich vorgenommen hat: in seiner zweiten Karriere als Berater einen Spieler beim SCP unterzubringen.

Nun war es aber nicht so, dass er seinen Schützling nach Münster prügeln oder ihn Sportchef Malte Metzelder aufschwatzen musste. „Der Verein hat ihn über sein Scouting mehrfach beobachtet und selbst den Kontakt gesucht“, erzählt der 39-Jährige, der eigentlich in Miami residiert, die Transferperiode aber in Deutschland verbringt und Klienten vermittelt. Özcan etwa erinnert fast an Ex-Mitspieler Mehmet Kara. „Ja, er hat die gleichen Anlagen“, sagt „Güve“.

Der Kicker selbst kommt eher zurückhaltend, höflich daher. Seine ersten Monate beim BAK verliefen noch ohne die „nötige Effektivität“. Dann aber die Explosion in der abgelaufenen Spielzeit. „Antrittsschnelligkeit, Dribbling, Eins-gegen-eins, Assists – das sind meine Stärken“, sagt er dann doch auf Nachfrage. „Für mich ist der SCP eine super Chance, eine tolle Bühne.“ Unterschrieben hat er für zwei Jahre.

Vor allem die vergangene Saison mit Einsätzen für den Vizemeister in allen 34 Partien der Nordost-Staffel und 17 Scorer-Punkten (sieben Treffer, zehn Vorlagen) sprach für sich. 14 (Oberliga-)Tore gelangen dem 1,66 Meter großen Offensivmann auch in seiner ersten Seniorensaison für Hansa Rostock II. Danach ging er kurz zu Fortuna Düsseldorf II, ehe er für zweieinhalb Jahre in die Hauptstadt kam. Ausgebildet wurde er beim Hamburger SV und eben bei Hansa.

„Er kann auf den Außenbahnen wichtige Impulse für unser Spiel geben“, sagt Metzelder, der den Neuzugang schnell an das Niveau der 3. Liga heranführen will. „Er ist sehr dynamisch und hat eine hohe Durchsetzungskraft.“ Einsetzbar ist der 22-Jährige vor allem auf dem Flügel, aber auch als hängende Spitze, Zehner oder Achter. Eben so, wie es der neue Trainer Sven Hübscher fordert. „Ich weiß auch, wo das Tor steht. Aber ein Mittelstürmer bin ich nicht“, sagt Özcan.

Güvenisik hört sich geduldig und zufrieden an, wie sich der gebürtige Deutsch-Türke präsentiert. Große Töne, für die er früher augenzwinkernd selbst gern sorgte, sind tatsächlich nicht die Sache von Özcan. „Er ist sehr demütig, voll auf Fußball fokussiert. So, wie es von Profis heute verlangt wird“, sagt der Berater. Zweimal stand er kurz davor, einen Akteur zum SCP zu lotsen. Diesmal hat es geklappt. „Hätte Malte sich nicht bei mir gemeldet, hätte ich ihn ein paar Tage später angerufen“, sagt er grinsend. Anfragen für den Rechtsfuß gab es auch von anderen Drittligisten. „Aber mir war klar, dass ich hierhin möchte, als Sercan mir erzählt hat, wie die Philosophie des Vereins ist, wie die Fans einen unterstützen, wie schön die Stadt ist. Er hat schon eine Rolle gespielt“, sagt Özcan, der erst seit drei Monaten mit Güvenisik zusammenarbeitet. „Ich habe ihm natürlich auch aus meiner Zeit berichtet und glaube, dass Seref hier genau richtig aufgehoben ist“, betont der Ex-Angreifer.

Einmal muss er sich dann aber noch kurz einmischen. Als Özcan sagt, er sei ja körperlich nicht der Größte, bemerkt sein Berater laut lachend, so ein Satz wäre ihm natürlich früher niemals über die Lippen gekommen. Wie sich die Zeiten ändern.