Der Kreis Münster und mit ihm eine ganze Generation von Fußballern trauert um Helmut Götz , der am Freitag im Alter von 73 Jahren verstarb. Er war über Jahrzehnte ein Macher, Kenner und Förderer des Sports, der mit viel Gespür und Fingerspitzengefühl die Geschicke des Kreises in verantwortlicher Position leitete. So war er unter anderem von 1993 bis 2017 als Staffelleiter tätig, von 2005 bis 2017 Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses und von 2005 bis 2016 stellvertretender Kreisvorsitzender. Für seine zahlreichen Verdienste erhielt er hohe Auszeichnungen, wie unter anderem die Verdienstnadel des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen in Gold und die Ehrenplakette des Stadtsportbundes. 2017 trat er aus Altersgründen von seinen Ämtern zurück, blieb aber dem Fußball und seiner Entwicklung im Kreis weiter mit großem Interesse verbunden. Der Stammverein von Götz war Borussia Münster, hier machte er sich als Spieler, Obmann und Trainer seit 1965 verdient.