Startpistole kommt per Fallschirm

Der Mix aus Stadt- und Landschaftslauf, die besondere Begeisterung Tausender Zuschauer an der Strecke und natürlich der Zieleinlauf auf Münsters Prinzipalmarkt ziehen immer mehr Sportler aus allen Teilen Deutschland, aber auch aus europäischen und außereuropäischen Ländern an.

Die Bewerbung des Volksbank-Münster-Marathons für das Bronze Label des Weltverbandes IAAF lässt auch Eliteläufer aus der ganzen Welt aufhorchen – so stehen beispielsweise Top-Athleten unter den Eliteläufern in der Anmeldeliste, die die 2:10 Stunden-Marke beziehungsweise die 2:30 Stunden-Marke bei den Frauen unterschritten haben.

Während der Fiducia- und GAD Staffelmarathon ebenso wie der Stadtwerke-Kids-Marathon bereits ausgebucht sind, gibt es noch freie Plätze für den Agravis-Gesundheitslauf über 6,2 km, bei dem ohne Zeitnahme in einer großen Gruppe gelaufen wird, und für den Agravis-Charity-Lauf über zehn Kilometer zugunsten von Plan-International fließt.

Besonders in Münster sind auch wieder die Sonderwertungen: Der DZ-Hyp-Studentencup, die Handwerkskammer-Marathonwertung – einzigartig in Deutschland – und die deutsche Meisterschaft der genossenschaftlichen Finanz-Gruppe. Ab dem Jahr 2020 soll es wieder eine gemeinsame Wertung für alle Teilnehmer geben, die sowohl den Marathon in Enschede am 19. April und den Marathon in Münster am 13. September 2020 laufen.