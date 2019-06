Es geht Schlag auf Schlag weiter bei den Preußen . Die Fans werden sich an viele neue Gesichter gewöhnen müssen. Am Mittwoch beim offiziellen Trainingsauftakt nach der obligatorischen Laktat-Pikserei einen Tag zuvor präsentierte der Fußball-Drittligist mit dem 19 Jahre jungen Naod Mekonnen Zugang Nummer zwölf. Er soll die freie Stelle im zentralen Mittelfeld besetzen – quasi die Position von Danilo Wiebe ausfüllen, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Mekonnen besitzt die deutsche und angolanische Staatsbürgerschaft und kickte zuletzt für die U 19 von RB Leipzig in der Junioren-Bundesliga. Am Samstag im ersten Test in Emsdetten dürfte der junge Mann sein Preußen-Debüt wie die anderen Neuzugänge geben.