Der Hauptstadt-Akzent lässt sich auch nach einigen Jahren im Rheinland nicht verbergen. Muss er ja auch gar nicht. Nico Brandenburger ist, auch wenn der Name es nicht gleich vermuten lässt, ein waschechter Berliner. Zuletzt spielte er in Köln, bei der Fortuna, also auch in einer Millionen-Metropole. Und jetzt das vergleichsweise beschauliche Münster?