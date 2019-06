„Ballermann“ Jan-Hendrick Möller ist der 11-Flemmer-König

„Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige“ lautet ein schönes Bonmot. Jan-Hendrik Möller hat für derlei adlige Floskeln so gar nichts über. Der 26-Jährige kommt nicht selten zum Training, wenn die Jungs von C-Ligist GW Amelsbüren II das erste Dress schon durchgeschwitzt haben. Job ist Job. Manchmal schafft es der Inhaber eines Fitnessstudios in Hiltrup erst zum Abschlussspielchen – oder, wie er mit einem Zwinkern in den Vorgesprächen versichert hat: zur dritten Halbzeit. Warum? Weil er es kann!

52 Treffer hat der 1,93 Meter große Stürmer in der abgelaufenen Serie für die Grün-Weißen erzielt – ein Phänomen, das sich am Donnerstagabend im Jovel wie eine „Durchlaucht“ fühlen durfte. Als Münsters Fußballer des Jahres. 31,59 Prozent votierten bei der von der „Münsterschen Zeitung“ und dem Portal „11Flemmer“ ausgerichteten Veranstaltung für den „Ballermann“ vor dem Tor. Der Bestwert. Mit Abstand.

Nils Burchardt von der zweiten Preußen-Garde (10,88 Prozent) und Sven Möllmann vom VfL Wolbeck II (9,29 Prozent) folgten auf den Rängen zwei und drei.

Herausragende Trefferquote

1000 Euro für Möller – eine königliche Prämie für den Torjäger vom Dienst. „Ich muss mich mal kneifen“, war er sichtlich geplättet. Und gestand: „Ich habe nie und nimmer damit gerechnet. Hallo?! Ich kicke in der C-Liga.“ Egal, entscheidend ist viel mehr, wie viele Wähler mobilisiert werden. Und ganz nebenbei: Die Trefferquote ist herausragend, sucht ihresgleichen.

Der junge „Bomber“ feierte übrigens zum dritten Mal die große 11-Flemmer-Party. Als Teamkollege der Nominierten Enno Stemmerich (Sieger im Premierenjahr 2014) und Torben Bucksteeg von BW Aasee war er bereits live dabei. Mit den Jungs stieg er 2016 in die Bezirksliga auf. Das verbindet.

Das Wahl-Ergebnis 1. Jan-Hendrik Möller (31,59 Prozent) 2. Nils Burchardt (10,88) 3. Sven Möllmann (9,29) 4. Julian Fuhrmann (8,94) 5. Jill-Justine Eis (7,68) 6. Corvin Behrens (7,47) 7. Dickens Toka (7,38) 8. Verena Funke (6,24) 9. Lars Finkelmann (5,97) 10. Daniel Golparvari (3,08) 11. Diego Alves Duarte (1,48) |Gesamtzahl abgegebener Stimmen: 6874 ...

Fairplay-Preis für Jure Soce

Möller beendete mit seinem Sieg die schier erdrückende Dominanz der Frauen in den vergangenen drei Jahren. Mit Tini Dircks (Wacker Mecklenbeck, 2016), Daniela Karmann (SC Gremmendorf, 2017) und Eva Tingelhoff (UFC Münster/GWA, 2018) hatten zuletzt drei Flemmerinnen die Nase vorn. Jill-Justine Eis von Bezirksliga-Aufsteiger BW Aasee, die einst vor dem Sprung in die Frauen-Bundesliga stand, und Verena Funke von Wacker, die ebenfalls höherklassig für den FFC Heike Rheine kickte, waren eine harte Konkurrenz im Feld der vielen Männer, mussten sich aber denn doch klar geschlagen geben. Und gratulierten „König“ Möller fair zum Sieg bei der sechsten Wahl seit 2014.

Der Tradition folgend vergab Hauptsponsor Agravis den mit 500 Euro dotierten Fairplay-Preis an Christian Hester und Bernd Westbeld. Die beiden Trainer der zweiten Mannschaft des BSV Roxel nahmen die Auszeichnung stellvertretend für den verhinderten Jure Soce entgegen. Der Kicker hatte im Heimspiel der Kreisliga A gegen Wacker Mecklenbeck beim Spielstand von 1:2 irrtümlich einen Elfer zugesprochen bekommen. Soce ließ sich nicht lange bitten, klärte den Mann in Schwarz auf und gab zu, zuvor selbst Foul gespielt zu haben. Der mögliche Ausgleich: futsch. Am Ende unterlag der BSV mit 1:3. Feine Aktion.