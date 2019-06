Der erste Gratulant war das sportliche Vorbild: Fabian Wegmann , Ex-Profi aus Münster und Schirmherr der Veranstaltung, herzte Hannes Wulfert . „Starkes Rennen. Gut gemacht“, kam das Lob von höchster Stelle. Das 17-jährige Radsporttalent des RSV Münster hatte soeben das Rennen der U-19-Fahrer, die zusammen mit dem Feld der Senioren auf die 35,2 Kilometer lange Strecke gingen, gewonnen. Und löste damit sein Versprechen ein. „Ich möchte aufs Podium“, hatte der Schüler unlängst vollmundig verkündet. Der Junge hat (starke) Nerven.

Wulfert, dieses Unikat aus dem heimischen Rennstall, fährt der Konkurrenz in diesen Tagen und Wochen beeindruckend davon. Jüngst bei der Verbandsmeisterschaft sicherte er sich im Zeitfahren Platz zwei. „Er ist in Topform, hat super Voraussetzungen“, sagt Joachim Wiens, Sportlicher Leiter des ausrichtenden RSV. Auf dem rasanten Hochgeschwindigkeitskurs im Herzen von Hiltrup setzte Wulfert von Beginn an zusammen mit Janko-Klaus Cvajnar von der Radrenn-Gemeinschaft Osnabrück die Akzente – und sich vom Feld ab. Mehr noch: die Senioren wurden einmal überrundet. „Ich habe versucht, möglichst lange ein hohes Grundtempo zu halten. Ich bin kein Sprinter. Zugegeben: das war riskant“, gab er bei der Siegerehrung im Gespräch mit Moderator Peter Krause preis. Zumal ihn Cvajnar ständig piesackte. Es langte. Sieg!

Als Erinnerung gab es einen Granit-Pflasterstein. „Ein Stück Paris–Roubaix“, flachste Fabian Wegmann in Anspielung auf das gefürchtete Kopfsteinpflaster des Klassikers. Wer weiß, vielleicht darf Wulfert irgendwann an diesem Monument des Radsports aktiv teilhaben. Als Profi. Das ist sein Ziel.

Vorab will er 2021 sein Abitur machen. Und einen Plan B hat er auch: „Ich könnte mir gut vorstellen, zu studieren. Produktdesign, Architektur, Lehramt – da gib es so viele Dinge, die mich interessieren.“ Er ist noch jung. Und talentiert.