Anfang Juli geht es für die U 23 des SC Preußen Münster wieder los, dann startet die Mannschaft um Cheftrainer Sören Weinfurtner in die Vorbereitung auf die erste Oberliga-Saison der Reserve. Die Planungen dafür laufen seit Wochen und das Trainerteam hat den Kader für die Spielzeit jetzt fast komplett beisammen.

Mit Fabian Kerellaj bleibt der jungen Truppe ein weiterer Leistungsträger und zudem der beste Torschütze der Aufstiegsmannschaft erhalten, darüber hinaus stoßen Nicolai Remberg aus der U 19 und Diogo Duarte vom SC Münster 08 zum Team. Julius Woitaschek wird den Verein hingegen verlassen und sich einer neuen Aufgabe widmen. „Wir suchen jetzt noch einen Innenverteidiger, ansonsten sind wir mit unserem Kader komplett“, hat Weinfurtner mit seiner Mannschaft die Weichen für eine erfolgreiche Saison bereits gestellt.

Mit Duarte kommt die erste externe Verstärkung. Ein ganz neues Gesicht ist der 19-Jährige an der Hammer Straße aber nicht, bis zur U 17 schnürte sich der Mittelfeldmann die Schuhe für den SCP. Über Stationen beim VfL Bochum und beim VfL Osnabrück zog es ihn letzte Saison an den Kanal. „Er hätte eigentlich noch A-Jugend spielen können, gehörte beim Herren-Landesligateam von Nullacht aber bereits zum Stammpersonal. Diogo ist ein super Fußballer, auf den wir uns sehr freuen. Er kann sehr gut mit dem Ball umgehen und will einfach zocken. An den Klassenunterschied und die Gangart wird er sich anpassen müssen, dann kann Diogo für uns ein sehr kreativer Spieler sein“, so Weinfurtner.