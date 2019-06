Der Preußen neue Kleider

Ein bisschen Modenschau, ein bisschen Testspiel, auf jeden Fall nichts Ernstes: Auch der dritte Testlauf des SC Preußen Münster bescherte den Fans einige entspannte Fußball-Momente, brachte Erkenntnisse jedoch erneut nur in homöopathischen Dosen. 3:0 (2:0) siegte der SCP beim TuS Haltern , der in der kommenden Spielzeit als Regionalligist auf Punktejagd gehen wird, an diesem Samstag allerdings bestenfalls einen artigen Sparringspartner abgab. Trainer Magnus Niemöller hatte sein Team eiligst anlässlich des Treffens mit den Preußen vorzeitig aus dem Fußball-Urlaub zurückbeordert. Zwei Tage nach dem ersten Trainingstermin hatte der TuS noch nicht das Format, den Drittligisten in der rustikalen Stauseekampfbahn in Haltern ernsthaft auf die Probe zu stellen.

„Aber wir haben deutliche Fortschritte gesehen“, war Preußen-Trainer Sven Hübscher nach 90 ebenso schweißtreibenden wie einseitigen Minuten dennoch zufrieden mit dem dritten Sieg seines Teams in dieser Vorbereitungsphase. „Die Idee, nach vorne zu spielen, setzt sich langsam fest“, so Hübscher. „Bis zum letzten Drittel hat das schon ganz gut geklappt.“ Die letzten Meter bis zum gegnerischen Tor wollen sich die Preußen in den kommenden Trainingswochen, vor allem im bevorstehenden Trainingslager erarbeiten. „Viel arbeiten hilft manchmal auch viel“, legt Hübscher weiterhin großen Wert auf konsequente Trainingsarbeit. Ein Sondertraining dürfte nach der Samstagseinheit der Defensivreihe der Preußen bevorstehen. Die nämlich wurde so gut wie gar nicht gefordert. Die Torhüter Maximilian Schulze-Niehues und Marian Prinz spielten je eine Halbzeit, hatten aber auf dem Platz ebenso viel Zeit, das Spiel aus sicherer Entfernung zu beobachten, wie vom Rand aus. Zwischen den Preußen-Pfosten gab es schlichtweg nichts zu tun.

Für die Highlights sorgten Innenverteidiger Okan Erdogan, der nach 24 Minuten nach Flanke von Maurice Litka per Kopf die Führung markierte. Treffer Nummer zwei ging auf das Konto der neuen Nummer zehn: Kevin Rodrigues Pires schloss in der 44. Minuten aus seiner neue Spielmacher-Position heraus zur 2:0-Pausenführung ab. Ole Kittners Treffer zum 3:0 (73.) beschloss den Torreigen an diesem Nachmittag. Weil Naod Mekonnen, Lucas Cueto und Nico Brandenburger wegen leichter Blessuren geschont wurden, mussten Philipp Hoffmann und Fridolin Wagner über die volle Distanz gehen, der Rest arbeitete Teilzeit. Alle machten sie aber eine gute Figur auf dem Platz und im neuen Dress.

Für die Statistik: Im neuen Heimtrikot mit der quergestreiften Schwarzgrün-Optik haben die Preußen noch kein Spiel verloren. Das darf gern noch ein wenig so bleiben, sagt Trainer Hübscher: „Wir wollen in diesen Spielen auch die nötige Siegermentalität entwickeln.“

Preußen Münster (bis zur 60. Minute): Schulze Niehues (46. Prinz) – Schauerte, Erdogan, Borgmann (46. Scherder), Heidemann – Wagner, Litka (46. Schnellbacher) – Rodrigues Pires – Hoffmann, Grodowski, Özcan

(ab der 60. Minute): Prinz – Kittner, Scherder, Deiters --Tezel, Klann, Wagner, Hoffmeier – Hoffmann, Schnellbacher, Kerellaj