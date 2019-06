Neue Kollektionen: Preußen Münster wahrt in allen Trikots die weiße Weste

Die erste komplette Trainingswoche hat der SC Preußen Münster hinter sich, Trainer Sven Hübscher hat wie nicht anders zu erwarten drei Testspielsiege gesehen und ist mit seinen Jungs zufrieden. Weniger wegen der Erfolge gegen die Stadtauswahlen aus Emsdetten (3:1) und Dülmen (9:0) oder den lockeren Aufgalopp beim noch untrainierten Regionalliga-Neuling TuS Haltern (3:0), sondern vielmehr wegen der kleinen Feinheiten, die im Training nach und nach erarbeitet wurden und den SCP zumindest aus der Trainer-Perspektive schrittweise der Wettbewerbsform näher bringen. „Wir kommen vorwärts“, lautet dann auch das Zwischenfazit. Die Spiele waren auch ausgewiesener Teil der „Kennenlernphase“ wie Hübscher betonte.

Auch für die Fans ging es vor allem ums Kennenlernen: Zwölf neue Gesichter plus seltener Gäste aus der Oberliga-Reserve zeigten sich – und präsentierten dabei nach und nach auch die neue Preußen-Kollektion. Neuer Sponsor, neuer Ausrüster: Die am Spielfeldrand allgegenwärtigen Trikots aus der Vorjahreskollektion haben in jeder Hinsicht ausgedient.

Preußen Münster präsentiert die neue Kollektion 1/12 Foto: Jürgen Peperhowe

Der letzte Schrei kommt nun in rot (Ausweich-Trikots), weiß (Auswärts-Trikots) und mit grünschwarzen Querstreifen (Heim-Trikots) daher. Das Premiumprodukt wurde am Samstag in Haltern als pret-a-porter-Kollektion vorgestellt. Zahlreiche Fans kamen im alten und gingen im neuen Outfit. Torwarttrikots gibt es übrigens auch, allerdings nicht von der Stange, sondern auf konkrete Bestellung.

Nach und nach wird passend zum Outfit jetzt auch das Spielsystem überarbeitet...