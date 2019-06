Preußen Münster verliert hitziges Duell in Dortmund

Zumindest in Sachen Schatten hatte das idyllische Waldstadion des ASC Dortmund deutlich weniger zu bieten, als der klingende Name versprach: Die Sonne brannte auf den Platz und es war unangenehm heiß in Aplerbeck, als am Mittwochabend um 18.30 Uhr der SC Preußen Münster und Sparringspartner Borussia Dortmund II zu ihrem inklusive Trinkpausen fast 100-minütigen Testlauf bliesen. Die hitzige Partie endete mit der ersten Testspielniederlage der Preußen, die nicht nur das Spiel mit 2:3 (2:1), sondern auch Stürmer Joel Grodowski mit einer Schulterverletzung verloren. Für die Preußen-Treffer sorgten Kevin Rodrigues Pires per Strafstoß und Fridolin Wagner.

Münster startete mit Spätheimkehrer Rufat Dadashov auf der Bank, Dortmund schickte Bundesliga-Profi Dan-Axel Zagadou von Beginn an aufs Feld – möglicherweise zum letzten Mal im BVB-Dress, der FC Arsenal London soll verstärktes Interesse an dem Franzosen geäußert haben.

Preußen Münster im Test gegen die BVB-Amateure 1/12 Lars Bünning hebt unschuldig die Hände: Zu spät und zu Unrecht. Es war ein Foul mit bösen Folgen für Münsters Joel Grodowski Foto: Jürgen Peperhowe

Hier bremst Maurice Litka (l.) Dortmunds Marco Hober Foto: Jürgen Peperhowe

Da war die Welt noch in Ordnung: Joel Grodowski (r.) enteilt Marco Hober Foto: Jürgen Peperhowe

Im Vorwärtsgang: Münster Kevin Rodrigues Pires Foto: Jürgen Peperhowe

Luca Schnellbacher lässt sich nicht von Dortmunds Hüseyn Bulut irritieren Foto: Jürgen Peperhowe

Kurze Freude nach der 2:1-Preußenführung durch Fridolin Wagner Foto: Jürgen Peperhowe

Bestes Wetter, um die Wäsche zum Trocknen rauszuhängen, dachten sich auch die Reservespieler des SCP Foto: Jürgen Peperhowe

Schmerzhafter Abgang: Joel Grodowski muss vom Platz, anschließend ging es schnellstmöglich zurück nach Münster zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Foto: Jürgen Peperhowe

Joel Grodowski wird hier schon wissen, dass sich für ihn der Ausflug nach Dortmund nicht gelohnt hat Foto: Jürgen Peperhowe

Joel Grodowski Foto: Jürgen Peperhowe

Besorgte Mitspieler versammeln sich um Grodowski Foto: Jürgen Peperhowe

Joel Grodowski im Zweikampf mit Maxy Hippe Foto: Jürgen Peperhowe

Überraschenderweise wurde der Drittligist trotz der Hitze kalt erwischt: Bereits nach zwölf Minuten ging der Regionalligist durch Lars Bünning in Führung, der einen Fehler im Spielaufbau der Preußen eiskalt nutzte. Spätestens nach diesem Rückstand war dann aber auch die Truppe um Trainer Sven Hübscher auf Betriebstemperatur und erspielte sich Feldvorteile. Nach 27 Minuten holte BVB-Verteidiger Bünning Joel Grodowski rustikal von den Beinen. Der Preußenstürmer musste nach fast fünfminütiger Behandlungspause an der Schulter mit der Trage vom Platz und anschließend ins Krankenhaus nach Münster gebracht werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kevin Rodrigues Pires mit seinem vierten Treffer im vierten Vorbereitungsspiel (31.). Sieben Minuten später erhöhte Fridolin Wagner zur 2:1-Pausenführung der Adlerträger.

Den besseren Start in Durchgang zwei hatten dann wieder die Borussen, die die Partie durch einen Doppelschlag von Emre Aydinel (47. und 51.) drehten. Das Geschehen blieb in der Folge verbissen, mitunter ruppig. Auch Preußen-Spielmacher Rodrigues Pires musste nach einem Foulspiel länger behandelt werden, konnte dann aber weiterspielen. In den letzten zehn Minuten gönnte Hübscher dann auch Nico Brandenburger und Dada­shov erstmals Spielpraxis im neuen roten Ausweichtrikot – am Spielstand ändert sich allerdings nichts mehr.

SC Preußen: Schnitzler – Tezel (46. Schauerte), Kittner (67. Erdogan), Scherder (46. Borgmann), Heidemann (80. Deiters) – Wagner (67. Hoffmeier), Rodrigues Pires (80. Brandenburger) – Schnellbacher (80. Dadashov), Litka, Özcan (46. Hoffmann) – Grodowski (31. Kerelaj)