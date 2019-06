Viel Spaß und Streckenrekorde beim Leonardo-Campus-Run

Eine Menge Spaß ist dabei, eine Atmosphäre wie bei einem Happening – und wer sagt eigentlich, dass es zu heiß ist zum Laufen? Beim 19. Leonardo Campus Lauf des Instituts für Sportwissenschaften an der Uni trotzten jedenfalls an die 3000 Teilnehmer den anfangs noch hohen Temperaturen und machten die 19. Auflage in der malerischen Kulisse der ehemaligen Kavalleriekaserne zu einem ganz besonderen Vergnügen. Vom Wetter mochte da kaum noch jemand sprechen, selbst das Geschäft an der Currywurst-Bude lief.

„Läuft bestens“ sagte auch Jörg Verhoeven, der für den Hochschulsport die Gesamtkoordination innehatte. „Die Atmosphäre ist einfach locker. Solch einen Lauf findest du nicht so oft“, sagte Verhoeven ganz entspannt, als wäre es das Einfachste, Hunderten von Läufern ein tolles Event zu organisieren.

Ist es aber augenscheinlich, denn das Orga-Team ist routiniert, 120 Helfer sind motiviert und wem das alles nicht reicht, dem hilft Moderator Christoph Edeler (Hochschulsport Dortmund) mit gekonnter Ansprache auf die Sprünge. Mitunter werden sogar Musikwünsche erfüllt – und so hat wohl jeder seinen Spaß.

Keine besonderen Vorkommnisse

Das war im Übrigen auch der Grundgedanke von Prof. Dieter Jütting bei der ersten Auflage 2001. Am Mittwoch ging die 19. über die Bühne. Kein Ende in Sicht; auch wenn es diesmal etwa einem Drittel von den 4023 vorangemeldeten Läufern zu warm war und es auf den Start verzichtete. „Mein Gott, es ist Sommer“, meinte Verhoeven und blinzelte gegen die Sonne. Trotzdem: Die Anzahl der Sanitäter wurde verdreifacht: Keine besonderen Vorkommnisse.

Und neben dem Spaß wurde auch richtig guter Sport geboten. Im Zehn-Kilometer-Lauf verbesserten Jonathan Dahlke (TV Wattenscheid) und Vorjahressiegerin Julia Kümpers (TG Aachen) die Streckenrekorde auf 31:55 beziehungsweise 36:31 Minuten. Top-Resultate der beiden, die sich in Vorbereitung auf die Leichtathletik-DM in Berlin Anfang August befinden. „Herrlich, sensationell“, fand Dahlke den Kurs. „Eine wunderschöne Atmosphäre“. Ins gleiche Horn stieß Julia Kümpers: „Großer Spaß, auch wenn die vielen Kurven und die unterschiedlichen Bödenbeläge den Lauf nicht leicht machen.“ Im letzten von drei Fünf-Kilometer-Läufen machte Julius Scherr (TV Wattenscheid) das Rennen in starken 15:28 Minuten vor David Schönherr (LSF Münster, 16:15 Minuten). Auch diese beiden haben Großes vor: Scherr nimmt die DM in Berlin aufs Korn, Schönherr die WM über 50 Kilometer in Rumänien. Und einig waren sie sich auch noch: „Ein toller Lauf, den Münster hier hat.“