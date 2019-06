Der Fußballkreis Münster hat in den vergangenen Jahren mit Norbert Reisener , Helmut Götz oder Manfred Mönig gleich mehrere prägende Persönlichkeiten verloren. Und so kam es, dass bei der Kreis-Fußballkonferenz am Donnerstagabend im VIP-Bereich des Preußen-Stadions einige neue, junge Gesichter am Rednerpult auftauchten. Der Verjüngungsprozess ist angestoßen. Der erste Eindruck: vielversprechend.

„Wir sind glücklich und stolz, dass wir ein so kompetentes Team haben. Diese neue Richtung tut dem Kreis Münster gut“, betonte der neue Vorsitzende Norbert Krevert . Uta Möller als neue Beauftragte für den Frauenfußball sowie Matthias Wobbe (u.a Staffelleiter Kreisliga B1, C2) sind neu im Kreis-Fußballausschuss, Reiner Hartdorf steht künftig dem Kreis-Sportgericht vor.

Neben den üblicherweise mit Spannung erwarteten Ehrungen, Staffeleinteilungen und der Auslosung des Krombacher-Kreispokals stand vor allem eine wichtige Information im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Auch in der nächsten Saison erhält der Fußballkreis wieder zwei Aufstiegsplätze zur Bezirksliga. Maßgeblich hierfür ist die Zahl der Mannschaftsmeldungen. Drei neue Teams darf der Kreis begrüßen, Eintracht Münster V und Centro Espanol Hiltrup II gehen in der C1, der SC Sprakel II in der C2 an den Start. Der SC Hoetmar hat mit seiner Reserve als einziger Verein ein Neunerteam gemeldet.

Einen warmen Geldregen bescherte die Krombacher-Brauerei einigen Vereinen, anlässlich der seit 15 Jahren bestehenden Partnerschaft mit dem Kreis wurden je 150 Euro Prämie für die fairsten Kreisliga-Teams ausgelobt.

Auch in seiner neuen Konstellation ist dem Kreis der Dialog mit den Vereinen besonders wichtig. So soll es künftig Bezirkskonferenzen für die Bereiche Münster-Nord, Münster-Süd, Warendorf und Lüdinghausen geben, bei denen auf Wünsche, Fragen und Anregungen der Vereine eingegangen wird.

Ab dem 1. Januar 2020 ist der elektronische Spielerpass für alle Vereine Pflicht, in der neuen Saison dürfen bis zu vier Spieler in allen Amateurklassen eingewechselt werden. Bei der vom Verband angeregten Neuerung, die vorsieht, dass die Verlängerung im Kreispokal wegfallen soll, will der Kreis die Vereine mit ins Boot holen. Erstmals nach über 30 Jahren steht zudem die Hallen-Kreismeisterschaft auf der Kippe. Weil der SC Nienberge die Veranstaltung nicht mehr ausrichtet und sich noch kein Nachfolger gefunden hat, droht sie im Jahr 2020 auszufallen.