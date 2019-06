Seine fahrende Bleibe hat er daheim gelassen. Patrick Dirksmeier bezog am Freitag in Frankfurt ein Hotelzimmer, klimatisiert. „Im Wohnmobil wird es bei diesen Temperaturen unerträglich heiß“, erzählt er. Jahrelange (Wettkampf-)Erfahrung. 38, 39 Grad sagt das Wetter-Radar für die Metropole Hessens voraus. Die Ironman-Europameisterschaft am Sonntag hat ein bisschen was von Hawaii. „Dann weiß ich zumindest, was mich erwartet“, witzelt der frischgebackene Familienvater. Die Premiere des 35-Jährigen beim legendären Ironman wird zur erbitterten Hitzeschlacht. Aloha’ Oe!

Nun, der Jurist kann frotzeln, wo viel er will. Fakt ist: Wenn die Tickets für das Urlaubsparadies vergeben werden, könnte er dabei sein. Ein Traum. Möglich, dass Platz zehn reicht – die deutschen Ausdauer-Asse Patrick Lange, Jan Frodeno und Sebastian Kienle sind bereits qualifiziert. An ihnen dürfte bei dieser EM kein Weg vorbei führen. Und dann, mit etwas Abstand, kommt er, der Patrick!

Kein Scherz: In diversen Foren und Fachzeitschriften taucht inzwischen immer wieder sein Name in einem Atemzug mit den Großen auf. Wen wundert’s. Im Kraichgau Anfang Juni wurde er über die Mitteldistanz Zweiter – hinter Frodeno. „Ich fühle mich gut, war nie stärker“ – auf der halben Strecke. Nun wird es doppelt schwer, doppelt hart. Und verdammt heiß.

Ehefrau Jenna macht sich Sorgen. Sie hat ihren Liebsten 2018 in Hamburg nach dem Rennen leiden sehen. Dirksmeier war dem Kollaps nahe. „Als Papa habe ich natürlich jetzt eine große Verantwortung“, weiß er selbst. Und verspricht: „Ich werde Vernunft walten lassen.“ Die Familie wird Sonntag dabei sein. Wie immer. Eine zusätzliche Motivationsspritze für das Ziel: Hawaii.