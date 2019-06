Der Spaßvogel aus Österreich ist zurück: Sebastian Czerny wird am Sonntag die zweite Mannschaft von Weicon Tri Finish Münster verstärken. Der Sieger des Sparda-Münster-City-Triathlons von 2018 weilt wieder in Deutschland. Genauer in Köln bei Jonas Küpper . Die beiden Dreikämpfer werden zusammen die Reise zum vierten Wettkampftag im Unterhaus nach Grimma antreten. Komplettiert wird das Team durch den Dauerbrenner Jan Neuhaus, den Dänen Mads Mortensen und Sascha Schücker. „Personell sind wir gezwungen, etwas zu improvisieren“, sagt Martin Epkenhans, Sportlicher Leiter. Er selbst wird wie einige seiner Schützlinge nicht mit in den Landkreis Leipzig fahren. Er startet bei einem Masters-Event im Sauerland über die olympische Distanz – und wird vertreten durch Martin Meier, der lange als Schwimmtrainer beim Verein tätig war, inzwischen aber eine neue Heimat in Sachsen gefunden hat.

Nach dem mauen Auftakt in Gütersloh (17. Platz) ging es stetig bergauf beim Zweitligisten. In Hannover sprang Rang 13 heraus, jüngst in Eutin schafften es die Jungs als Dritter gar sensationell aufs Treppchen. Mit einem überragenden Valdemar Solok (Dänemark), der Gesamtzweiter wurde und mit der ersten Auswahl beim Bundesliga-Rennen in Düsseldorf zuletzt Platz 16 rausholte. Er darf dieses Wochenende pausieren.