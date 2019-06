Tabellenführung verteidigt: eindrucksvoll. Mit 30:6 entschieden die Münster Mammuts das Gastspiel bei den Dortmund Giants am Sonntag bei fast 40 Grad für sich. Die Ruhrpottler, sonst ein gefürchteter Gegner, blieben an diesem Tag ein Stück weit blass. „Wir haben die Aufgabe hervorragend gelöst. Die Bedingungen waren nicht einfach“, so Trainer Sascha Krotil , der sich früh auf den Rückweg machte. Die Schwiegermutter feierte Geburtstag.

Footballspieler sind bei diesen Bedingungen nicht unbedingt zu beneiden. Unter der Kluft wird es warm, heiß. 50, 60 Grad. Ein zusätzlicher Stressfaktor. Da hilft nur eines: kühlen. Mit kalten Tüchern, mit Eis. Und natürlich muss der Körper mit Flüssigkeit versorgt werden. „Drei bis fünf Liter“, weiß Krotil. Ulrich Grünwald, ein ehemaliges Mammut und inzwischen Mannschaftsarzt bei der NRW-Auswahl und Nationalmannschaft, schickte per E-Mail noch ein paar Empfehlungen rum. Die fruchteten. Schlüssel zum Erfolg war das erste Quarter, das Münster 23:0 gewann. Der Rest war Formsache.