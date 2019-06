39 Grad. Brennend heiß. Ein Ironman unter eigentlich unmenschlichen Bedingungen. Anders ausgedrückt: Die beste Vorbereitung, um sich an Hitze und Luftfeuchtigkeit im Paradies ranzutasten. Frankfurt ist nicht umsonst das kleine Hawaii – an diesem denkwürdigen Hitzetag am letzten Tag im Juni mehr denn je. Mittendrin: Patrick Dirksmeier . Zum dritten Mal nach seiner Premiere in Hamburg im Juli 2018 und dem Australien-Trip ein paar Monate später im Dezember auf dieser Langdistanz unterwegs. Er quält sich, leidet, kämpft – und wird Siebter nach 8:29:21 Stunden. Der Wahnsinn. Und doch fließen ein paar Tränen im Ziel, wo ihn seine Eltern besorgt und doch erleichtert in Empfang nehmen. Es hat nicht gereicht. Hauchdünn gescheitert. Und das wegen einer Zeitstrafe von fünf Minuten. Da wirst narrisch.

Dirksmeier steigt als siebter Profi nach 3,86 Kilometern aus dem Wasser (49:08 Minuten). Er ist gut drauf, vorne dabei – und fühlt sich auch auf dem Rad trotz der Temperaturen stark. Bei Kilometer 80 passiert es. Er setzt zum Überholmanöver einer 15-köpfigen Gruppe an. Nach dem Reglement hat er dafür 24 Sekunden Zeit. Die braucht er. Die Uhr tickt, der Weg wird kürzer, und doch länger, weil die beiden Führenden nochmals Gas geben, Dirksmeier nicht vorbeilassen. Der 35-Jährige muss abbrechen – und kassiert eine fünfminütige Zeitstrafe vom Schiedsgericht. Er hätte den Vorgang beenden müssen. Fünf Minuten, die ihn das Ticket für den Mythos Hawaii kosten. „Das ist schon bitter“, sagt er konsterniert. So dicht davor.

Als die erste Enttäuschung überwunden und die Zeit in der Eis-Tonne unmittelbar nach dem Kraftakt vorbei ist, versucht er wieder einen klaren Kopf zu bekommen, gewinnt seiner Platzierung denn doch etwas Positives ab. „Für mich gab es hier heute keinen Welpenschutz mehr. Ich habe gezeigt, dass ich in diesem Feld mithalten kann“, sagt er. Und wirkt irgendwie glücklich. Der Aloha-Staat muss warten. Noch. „Klar ist Wehmut im Spiel“, gibt er zu. Aber er sagt auch: „Die Reisekosten hätten mich aufgefressen. Das ist schon ein enormer Aufwand und Rattenschwanz, der damit verbunden ist.“ Noch ist er mit 35 Lenzen jung genug, an diesem Traum ein wenig zu feilen.

Zurück aus Frankfurt geht es am Montag. Traditionell werden einen Tag später die Siegerehrungen nach einem Brunch durchgeführt. In diesem Rahmen werden auch die Hawaii-Tickets „verkauft“. Dirksmeier geht leer aus, obwohl er lange dran geschnuppert hat. Er ist längst im elitären Kreis eine Nummer. Die Zeiten bestätigen das eindrucksvoll. 4:39:05 Stunden benötigt er für die 185 Kilometer auf dem Rennrad, den abschließenden Marathon legt er in 2:56:22 Stunden zurück. Angekommen!