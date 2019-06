Der Sommer 2019 war für den TC Union Münster aus sportlicher Sicht einer zum Vergessen. Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft aus der 2. Bundesliga und dem der Dritten aus der Verbandsliga gehört auch die Zweite in der Westfalenliga zu den Teams, die in der nächsten Saison eine Etage tiefer antreten müssen. Das Abstiegsendspiel beim TC Parkhaus Wanne-Eickel verlor der TCU mit 4:5 (2:4) und rutscht damit auf den vorletzten Platz. „Dieser Abstieg tut richtig weh und ist bitter. Aber auch den werden wir verkraften und uns neu aufstellen“, sagte Trainer Thomas Heilborn .

Gegen den mit Ekaterina Makarova (Russland) und Anna Ozerova (Lettland) angetretenen Konkurrenten stand Union auf verlorenem Posten. Deborah Döring und Jana Hückinghaus wehrten sich zwar nach Kräften, unterlagen aber Makarova (3:6, 1:6) und Ozerova (3:6, 3:6). „Die beiden haben gut gespielt, mehr war aber nicht möglich“, so Heilborn.

Anne Kurzweil (7:6, 6:1 gegen Liva Yildiz) und Mareike Grieneisen (6:3, 6:0 gegen Simone Hensen) waren die einzigen Punktelieferanten, so dass Union „eine riskante Doppel-Aufstellung“ (Heilborn) wählen musste. Diese rentierte sich nicht, Döring/Kurzweil unterlagen nach großem Kampf dem russisch-lettischen Duo mit 1:6, 6:3, 8:10. So wurde es ein 4:5 – das dritte in dieser Saison, die beim TCU in keiner guten Erinnerung bleiben wird.