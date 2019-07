Wageningen -

Von Ansgar Griebel

Naod Mekonnen ist 19 Jahre alt – und macht in Münster das, was die meisten jungen Menschen machen, die nach dem Abitur nach Münster kommen. Er studiert: Wirtschaft und Recht – kein Problem mit einem Abischnitt von 1,4. Was aber die wenigsten 19-Jährigen in Münster machen: Mekonnen spielt auch professionell Fußball beim SCP.