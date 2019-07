Münster -

Von Ansgar Griebel

Zum Derby zwischen den Münster Mammuts und den Blackhawks werden am Sonntag (15 Uhr) wieder bis zu 4000 Zuschauer erwartet. Es geht um zwei Punkte in der Meisterschaft – auch. Vor allem geht es darum, wer in Münster die Nummer eins ist. Im Interview erzählt Europameister Christopher Cauvet, der schon bei beiden Teams aktiv war, was die Clubs unterscheidet.