Als am Samstagabend der Regen kam, war der Bärchen-Cup schon wieder Geschichte – eine sehr schöne, wie Veranstalter, Ausrichter und Aktive befanden. Da störte es dann auch nicht, dass die Summertime-Party zum Abschied nicht mehr ins Trockene gebracht werden konnte – die Stimmung war dennoch prächtig.

Zufrieden war vor allem die rumänische Delegation, die ihre beiden Jahrgangsbesten der U-12-Generation ins Finale gebracht hatte, das schließlich Gabriel Ghetu gegen seinen Freund David Carteputreda mit 6:3 und 6:3 für sich entschied. Im Mädchen-Endspiel ließ Deutschlands Nummer zwei, Anouk van Riesen, der russischen Nummer eins, Mirra Andreeva den Vortritt.

Auch das Rahmenprogramm passte zur gelungenen fünften Auflage des Turniers, das im kommenden Jahr seinen sechsten Start in Münster erleben wird. 70 Teilnehmer standen beim Charity-Event am Donnerstag auf den Plätzen, am Mittwoch besuchten 50 Grundschüler den Kids-Day.