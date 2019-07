Münster -

Von André Fischer

Vor einem Dreivierteljahr zog es Dieter Rosenbaum nach Südkorea. Berufsbedingt. Der Geburtshelfer des Sparda-Münster-City-Triathlons ist also in diesem Jahr nicht dabei, wenn die Dreikämpfer sich ins Hafenbecken stürzen. Doch verglüht ist der Draht in die Heimat nicht.