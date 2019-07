Münster-Achter hat Tagessieg in Minden auf dem Zettel

Münster -

Nach einem erfolgreichen Start in die Bundesliga-Saison würde der Münster-Achter am Wochenende in Minden gerne das nächste Ausrufezeichen setzen. Die Konkurrenz ist heiß, doch vielleicht gibt ja die Coolness den Ausschlag.