Münster-Achter in Minden wieder Zweiter hinter Berlin

Münster -

Berlin, immer wieder Berlin: Schon am ersten Renntag der Bundesliga musste der Münster-Achter dem Boot aus der Hauptstadt der Republik den Vortritt lassen. So auch beim Wiedersehen in Minden – Unzufriedenheit herrschte aber angesichts der missglückten Revanche keine.