Ein geteilter Platz neun mit Itzehoe zum Abschluss: Die zweite Mannschaft von Weicon Tri Finish Münster hat mit einer mehr als ordentlichen Vorstellung einen Haken unter die diesjährige Saison im Unterhaus gemacht. In der Endabrechnung nach fünf Wettkämpfen steht Platz 13 zu Buche. „Damit können wir für die nächste Serie planen“, zog Martin Epkenhans , Sportlicher Leiter, ein positives Fazit. Während Liga zwei in die Pause geht, stehen im Oberhaus noch zwei Ligastarts an (Tübingen, Berlin).

Yannic Stollenwerk lieferte über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) ein glänzendes Rennen ab, verpasste das Podium als Vierter nur um zwei Sekunden (53:23 Minuten). Bitter. Mads Mortensen auf Rang 21 (54:07), Leon Höchst als 46. (55:36) und Maximilan Hils auf Platz 69 (57:46) hatten ihren Anteil an der guten Leistung. Jonas Küpper (70.) lieferte das Streichergebnis (57:49). „Wir haben uns noch einmal gut aus der Affäre gezogen. Jetzt gilt es, die Konzentration auf das Oberhaus zu richten“, so Epkenhans. Aktuell belegt Münster sensationell Rang vier.