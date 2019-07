Mit Bronze dekoriert sind die U-15-Beachvolleyballerinnen von BW Aasee von den Deutschen Meisterschaften in Hamburg zurückgekehrt. Die drei Schwesternpaare Nele und Lina Eichendorff , Finja und Judith Stöppler sowie Josefine und Antonia Meiser sicherten sich nach der Halbfinalniederlage gegen den späteren Meister FTSV Straubing mit dem 2:1 gegen den VV Schwerte den dritten Platz und nahmen bei der Siegerehrung stolz das Edelmetall vom frischgebackenen Vize-Weltmeister Julius Thole entgegen.

In das Turnier – gespielt wird in der U 15 zunächst eine Partie zwei gegen zwei sowie anschließend ein dritter Satz vier gegen vier – war das BWA-Sextett erfolgreich gestartet. Mit Siegen gegen Straubing (2:1) und LE Volleys Leipzig (3:0) glückte in der Vorrunde der Gruppensieg, in der Zwischenrunde zog Aasee nach dem 1:2 gegen die FT 1844 Freiburg durch das 2:1 gegen die Biedenkopf Wetter Volleys in die Vorschlussrunde ein.

In diese möchte auch ihre Vereinskollegin Amelie Schmidt mit der deutschen Hallen-Nationalmannschaft bei der U-16-EM einziehen. In Zagreb gewann sie mit dem Team von Bundestrainer Manuel Schmidt zunächst gegen Finnland (3:0) und Slowenien (3:2), unterlag dann aber Tabellenführer Russland (0:3).

Am Mittwoch geht es gegen Kroatien und dann 24 Stunden später gegen Frankreich um Platz zwei, der zum Halbfinaleinzug reichen würde. Neben Schmidt, die derzeit mit sieben Assen in den Top Ten der Aufschlagstatistik steht, hätte mit Amelie Strothoff eine zweite BWA-Spielerin bei der EM dabei sein sollen. Die Blockerin aber fällt mit Pfeifferschem Drüsenfieber aus.