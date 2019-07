Die Feuertaufe steht kurz bevor. Am Freitagabend um 19 Uhr ist High Noon an der Grünwalder Straße. Fünf Wochen Vorbereitung münden für Preußen Münster im Auftaktschlager der 3. Liga beim TSV München 1860. Trainer Sven Hübscher dirigiert seine Mannschaft dann erstmals in einem Pflichtspiel.