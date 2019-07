Münster -

Von Alexander Heflik

Und jedes Jahr die gleiche Frage: Was ist diesmal drin für die Preußen? Bleiben sie ein klassisches Mittelfeld-Team, gar eine graue Maus? Müssen sie erstmals in der 3. Liga richtig Zittern? Oder greifen sie oben an? Der neue Kader und die Vorbereitung lieferten wenige Klarheiten. Spannung ist garantiert.