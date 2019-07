Ein Mann aus Down Under hat bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften in Haltern den Titel gewonnen. Der Australier Jackson Varney , der für den Verbandsliga-Absteiger TC Union Münster aufschlägt, setzte sich im Endspiel gegen Carlo Bückmann vom Westfalenligisten 1. TC Hiltrup mit 6:4, 6:3 durch. „Der Sieg ist verdient. Ich hatte meine Chancen, habe sie aber nicht genutzt. Das Finale war mein bestes Spiel im Turnier, daher geht das in Ordnung“, sagte Bückmann.

Im rein münsterischen Halbfinale hatte Varney, der im Turnier ohne Satzverlust blieb, seinen Vereinskollegen Lars Hartmann mit 6:2, 6:2 bezwungen, Bückmann schaltete Florian Bruch (THC) mit 6:2, 0:6, 10:4 aus.

In der Herren-40-Konkurrenz ging der Titel dagegen nicht nach Münster. Jörg Hecker vom Regionalliga-Absteiger THC unterlag im Finale Rüdiger Kexel (GW Telgte) 3:6, 0:6. Zuvor hatte der neue Bezirksmeister im Halbfinale Heckers Teamkollegen Thomas Gerwing mit 7:6, 6:3 bezwungen.

Ein Damen-Feld hatte wegen der geringen Meldezahl – nur sechs Spielerinnen hatten genannt – nicht stattgefunden.