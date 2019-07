Die Volleyball-Bundesliga beginnt für den USC Münster am 5. Oktober mit einem Heimspiel gegen den Deutschen Meister aus Stuttgart. Der Vorverkauf für die Saison-Dauerkarten beginnt schon jetzt! Ab sofort können Fans des USC sich ihre Dauerkarte online unter www.usc-muenster.de sichern. Der Preis bleibt im Vergleich zur Vorsaison unverändert. Für 120 Euro (ermäßigt 80 Euro) sind alle USC-Heimspiele in der Hauptrunde, im DVV-Pokal und in den Play-Offs garantiert. Auch der Preis für Dauerkarten mit fest reserviertem Sitzplatz bleibt ein weiteres Jahr unverändert. Für 175 Euro können sämtliche Heimspiele der Saison vom Stammplatz aus gesehen werden. Neben dem Saisonauftakt gegen den Meister aus Stuttgart erwartet die Fans auch in der ersten Hauptrunde des Pokals ein Highlight: Am ersten Novemberwochenende gastiert Ligakonkurrent SC Potsdam in der Halle Berg Fidel. Der Vorverkaufsstart der Einzeltickets beginnt Ende August.