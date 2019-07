Fabian Wegmann ist auf Tour, wieder einmal. Sieben Mal war der Münsteraner zwischen 2004 und 2011 beim größten und renommiertesten Radrennen der Welt am Start, 2005 startete er eine spektakuläre Alleinfahrt und durfte sich am Etappenziel in Karlsruhe das gepunktete Trikot überstreifen mit der roten Startnummer des kämpferisch­sten Fahrers.