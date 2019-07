Der Modus des Vorbereitungsturniers beim 1. FC Gievenbeck änderte sich in den vergangenen Jahren so regelmäßig wie der Name. Insofern ist inzwischen ein Stück weit Kontinuität eingezogen. Zum dritten Mal firmiert die Veranstaltung als Libapokal, und auch der Spielplan ist im Prinzip der gleiche wie 2018. Einzig am Teilnehmerfeld hat sich ein bisschen was geändert. So hochkarätig war es wohl noch nie. Denn mit Eintracht Rheine, RW Ahlen, der Hammer SpVg und Aufsteiger Preußen Münster II treten gleich vier Oberligisten an. Der Gastgeber ist diesmal der einzige Westfalenligist, Nachbar BSV Roxel (Landesliga) sowie die beiden interessanten Bezirksliga-Aufsteiger Concordia Albachten und Borussia Münster komplettieren die Runde.

Benjamin Heeke, der nicht nur als Chefcoach des FCG gefordert ist, sondern auch als Vertreter von Hauptsponsor Liba, sagt: „Die Mischung aus Vorbereitungsspiel und Wettbewerb passt zu einem knackigen Spielplan.“ Tatsächlich bewährt hat sich auch die ungewöhnliche Ansetzung, die allen Teams erst mal eine Partie über 90 Minuten und dann 48 Stunden später zwei weitere über je 60 an einem Tag beschert. Auch im Halbfinale und im Endspiel wird über zweimal 30 Minuten gekickt.

Im Vorjahr gewann die SCP-Reserve, 2017 Gievenbeck – beide wurden in der Folgesaison Meister. Ein gutes Omen also? Den Auftakt machen am Mittwoch ab 17.30 Uhr zunächst Roxel und Albachten, anschließend treffen sich Rheine und Ahlen auf dem Hauptplatz. Am Freitag und Samstag wird parallel noch auf dem Trainingsplatz gespielt.