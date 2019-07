Die Krönung eines überragenden Turniers blieb letztlich aus. Doch trotz der 1:3 (1:2)-Niederlage im Finale der Eusa Games in Braga gegen die Uni Murcia blicken die Futsal-Frauen der Uni Münster auf glänzende Auftritte zurück. „Die Mädels haben die ganze Woche sensationell gespielt“, sagte Trainer Eike Wessels. „Und unser Endspielgegner war immerhin ein Uefa-Cup-Teilnehmer.“ Irgendwann, so der Coach, möchte er mit seinem Team auch mal im europäischen Wettbewerb dabei sein. Dazu müssen in Deutschland eben die Strukturen geschaffen werden. Im direkten Vergleich mit Murcia steht es nun 4:4, in der Vorrunde hatte Münster noch 3:1 gewonnen.

Doch diesmal erwischten die Spanierinnen einen optimalen Start und führten durch ein Standard-Tor von Andrea Marin Garcia bereits nach 55 Sekunden 1:0. Cristina Garcia Poveda legte das 2:0 nach (9.), ehe Thea Fullenkamp der deutschen Auswahl, die im Prinzip identischen mit dem Westdeutschen Meister UFC Münster war, mit dem Anschluss wieder Hoffnung gab (13.). Nach dem Seitenwechsel drängte das Wessels-Team auf den Ausgleich – und kassierte in der besten Phase das 1:3 durch Angela Gorriz Martinez (33.). „Blöderweise wieder nach einem ruhenden Ball“, so der Trainer. „Es war ein sehr intensives Spiel mit zahlreichen Torchancen. Leider haben sich die Ladies nicht mit dem Titel belohnt, aber wir können auch so sehr stolz sein.“ Aus der Heimat ließ Clubkollege Alexander Kenkel einen Gruß ausrichten. „Ein paar Aktionen habe ich vor dem Livestream richtig gefeiert.“