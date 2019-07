Das Wetter in Florida schlägt Kapriolen: Zuverlässig und unvermeidlich staut sich die Sommerhitze im Sunshine-State und entlädt sich nachmittags in heftigen Gewittern. Für die Organisatoren der U-23-Ruder-Weltmeisterschaften in Sarasota-Bradenton eine knifflige Aufgabe. Am Donnerstag wurden die ersten Starts in die frühen Morgenstunden verlegt, die letzten Rennen dann in den späten Nachmittag – dazwischen wurde das Feld für Blitz und Donner geräumt. Die Athleten versammeln sich dann auf engstem Raum in geerdeten Zelten und harren darauf, dass die Rennen ohne Gefahr für alle Beteligten fortgesetzt werden können.

Der Deutschland-Vierer um Trainer Thorsten Kortmann und seinen Schützling vom RV Münster, Ole Kruse, musste sich bis in den späten Abend deutscher Zeit gedulden, ehe im Hoffnungslauf die verbliebenen vier Finalplätze vergeben wurden.

Auch der Deutschland-Achter hatte einen eher durchwachsenen Start in die Titelkämpfe. Im Vorlauf belegte das Großboot Rang drei hinter den Teams aus Großbritannien und Rumänien, die damit ihren Platz im A-Finale buchten. Für die deutsche Crew, die ohne den angeschlagenen Floyd Benedikter ins Rennen gegangen war, geht es am Freitag ebenfalls in den Hoffnungslauf, das Finale startet Sonntag.