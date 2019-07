Borussia bleibt weiter anspruchsvoll – auch in der Bezirksliga

Mit einer Nullnummer ist Gastgeber 1. FC Gievenbeck in den Libapokal gestartet. Bei 39,2 Grad im Schatten, wie Stadionsprecher Helmut Ossenbeck durchgab, hatte in einer ansehnlichen ersten Hälfte der FCG gegen den starken Bezirksliga-Aufsteiger Borussia Münster Pech, als Alexander Stummer (22.) nur die Latte traf. Auf der Gegenseite verzog Alan Hussein volley eine Hereingabe von Roman Ueberfeld. Nach dem Wechsel und der Gievenbecker Doppelchance durch Leon Lüntz und Janes Niehoff, der das Leder an den Pfosten setzte (50.), mussten beide Teams der Hitze Tribut zollen. In der zweiten Partie des Abends trennte sich Preußen Münster II 1:1 (1:1) von der Hammer SpVg. Das 0:1 durch Ali Gülcan (5.) glich Eduard Wegmann für den SCP aus (24.). Der Oberliga-Aufsteiger von der Hammer Straße war der Spielvereinigung überlegen und spielte sich zahlreiche gute Chancen heraus – aber auch die beste, einen Strafstoß in Minute 70, vergaben die Preußen und mussten sich so mit dem Remis begnügen. Fußballerisch aber sah das schon gut aus.