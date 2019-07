Ausverkauft, nichts ging mehr. Vor knapp einem Jahr überstieg bei der WM-Generalprobe zwischen Deutschland und den Niederlanden die Nachfrage das Angebot, 2613 Zuschauer gaben dem Länderspiel am Berg Fidel den passenden Rahmen. Und den wollten auch die Spielerinnen in schwarz wie orange nicht sprengen, fünf Sätze lang gab es ein Volleyball-Fest mit dem besseren Ende für den Gast.

Zwölf Monate später kommt die DVV-Auswahl wieder nach Münster, diesmal zur Formüberprüfung vor der EM gegen Polen am 15. August (19 Uhr). Erst am vergangenen Mittwoch gab es schon ein Duell mit den Rot-Weißen, in der Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation (2. bis 4. August in Ningbo) beim Vier-Nationen-Turnier in Kaliningrad gewann Deutschland knapp mit 3:2.

Mit dabei im aktuellen Aufgebot von Bundestrainer Felix Koslowski ist mit Linda Bock eine aktuelle Spielerin des Bundesligisten USC Münster. Die 19-Jährige bildet nach dem plötzlichen Rücktritt von Lenka Dürr mit Anna Pogany das neue Libera-Duo. Eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte wird es gegen Polen auch für die frühere USC-Kapitänin Leonie Schwertmann, ihre Mittelblock-Kollegin Marie Schölzel (in der vergangenen Saison Leihgabe des SSC Palmberg Schwerin), für Louisa Lippmann sowie für Teammanagerin Lisa Thomsen und auch Andreas Vollmer und Christian Wolf aus Koslowksis Trainerstab geben. Für das Länderspiel gegen Polen, das auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten sein wird, gibt es noch Karten im Internet unter: