1,9 Kilometer Schwimmen in der Moldau im Schatten der legendären Burg, 90 Kilometer Radfahren unter anderm durch einsame Bauerschaften, 21,1 Kilometer Laufen im Stadtzentrum – Luca Heerdt war am Wochenende wieder „on fire“ bei der Challenge Prag. Der Sieger des Sparda-Münster-City-Triathlons hatte aber nicht nur mit den Temperaturen zu kämpfen, sondern auch mit den Unwägbarkeiten des Triathlons. In 4:19 Stunden landete er auf Rang zwölf. „Hätte besser sein können“, so sein schlichter Kommentar.

Um eine bessere Platzierung brachte ihn eine fünfminütige Zeitstrafe auf dem Rad. Nach einem Rückstand beim Schwimmen fuhr er 50 Kilometer nahezu allein auf weiter Flur, ehe er eine größer Gruppe einholte. Das Absetzen gestaltete sich schwierig. Dafür rollte das Feld bei einem Anstieg zusammen – und wurde im Kollektiv wegen Windschattenfahrens sanktioniert. „Äußerst unglücklich“ für Heerdt, der abschließend beim Laufen viele Körner ließ.

Lange die Beine hochlegen kann er nicht. Zusammen mit seiner Freundin Sara Baumann reist er noch in dieser Woche gen Ostsee. Am 4. August geht er in Glücksburg über die Mitteldistanz an den Start.