Vorsicht, es wird scharf geschossen: Auf dem Truppenübungsplatz im bayrischen Mittenwald eigentlich keiner besonderen Erwähnung wert, am Wochenende allerdings doch, denn die Schützen waren mit Pfeil und Bogen unterwegs. Angst vor Querschlägern brauchte allerdings niemand zu haben, es waren ausschließlich die Meister ihres Fachs am Werk bei den Deutschen Meisterschaften mit dem Feldbogen.

Allen voran Martina Boscher , ihres Zeichens amtierende Mannschaftsweltmeisterin und WM-Fünfte im Einzel. Die Ostbevernerin in Diensten der Bogenschützen Münster stellte auch in Mittenwald ihre Klasse unter Beweis und sicherte sich mit 291 Ringen und damit vier Ringen vor ihrer Nationalmannschaftskollegin Carolin Landesfeind den Titel. „Das hat Spaß gemacht“, so Boscher nach ihrer Siegerrunde, die auch der bayrische Landregen nicht vermiesen konnte. Konkurrentin Landesfeind hat erst kürzlich den Bogen gewechselt und ist vom Compound-Lager zu den Blankbogenschützinnen gewechselt. „Und da wollte ich natürlich nicht gegen eine Anfängerin verlieren“, lachte Boscher, die sich auch gegen erfahrene Spezialistinnen durchsetzte. Beispielsweise gegen die drittplatzierte Nora Kipfeler, die die Münsteranerin im September zur EM nach Mokrice/Slowenien begleiten wird.

Auf Rang neun landete am Sonntag Vereinskameradin Gundelind Schneider-Risch. Eine Top-Platzierung gelang auch Patrick Teller als 5. bei den Blankbogen Herren, Damian Kostka (ebenfalls BS Münster) wurde hier 18. Einen starken Eindruck hinterließ auch die Abordnung der Rovers Münster, die mit Melanie Voß (10./Recureve Damen) und Herbert Luidolt (12./Compound Herren) gut im Geschäft waren.