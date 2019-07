Die Volleyballerinnen der Uni Münster spielen bei der Studenten-EM in Lodz um die Medaillen. In der Neuauflage des deutschen Finals von 2018 setzte sich das Team von Trainer Nils Kaufmann gegen die Uni Bayreuth mit 3:1 (25:11, 25:16, 16:25, 25:17) durch und feierte damit den vierten Sieg im vierten Spiel.

Schon in der Gruppenphase hatte die mit Drittliga-Spielerinnen von BW Aasee und vom USC Münster II gespickte Mannschaft alle drei Partien gewonnen. Im Halbfinale geht es nun am Donnerstag um 9 Uhr gegen die Uni Istanbul, die sich in der Runde der letzten acht mit 3:0 gegen die Auswahl Valencias durchgesetzt hat. Das zweite Halbfinale bestreiten im Anschluss die Mannschaften aus Bologna und Rijeka.