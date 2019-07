Der Entschluss reifte im Laufe der vergangenen Saison. Es sollte Schluss sein mit der Karriere, nach all den Jahren auf dem Feld strebte Lisa Thomsen eine Veränderung in ihrem Leben an. Dass es dabei nicht ohne Volleyball weitergehen würde, war irgendwie klar und logisch. „Denn mir ist der Volleyball praktisch schon in die Wiege gelegt worden.