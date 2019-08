Natürlich wirkt eine sang- und klanglose Schlappe wie das 0:2 in Duisburg am Mittwoch immer nach. Doch Frust und Enttäuschung müssen die Preußen schnell aus den Kleidern schütteln, wenn am Samstag (14 Uhr) mit dem 1. FC Kaiserslautern der nächste Kontrahent mit einer zumindest nominell weitaus größeren Kragenweite zu Gast ist.

Dass sich der Blick im Vorfeld vor allem auf die Partie an der Wedau richtet, liegt fast auf der Hand. Die Videoanalyse war „schmerzhaft“, wie Mittelfeldspieler Kevin Rodrigues Pires einräumt. Und sie bestätigte, was alle Beteiligten schon in der Halbzeit geahnt hatten. „Kurz, knapp und präzise“ fiel laut Coach Sven Hübscher die Aufarbeitung aus. „Diese Hilfestellung war nötig. Was sich schon schlecht angefühlt hat, war es auch.“

Selbstverständlich will jeder Akteur die Dinge gegen die Pfälzer geraderücken, alle werden aber nicht die Gelegenheit dazu bekommen. Wechsel sind nämlich angekündigt. Hoffen dürfen also Luca Schnellbacher , Heinz Mörschel, vielleicht auch Okan Erdogan. Eine Option für den Kader ist immerhin Philipp Hoffmann wieder.

Woran es gegen den MSV besonders mangelte, war ja, wie früh ermittelt. das Zweikampfverhalten. Die Werte bei der Laufleistung und auch der Zahl der Sprints (viele davon im Rückwärtsgang) waren gar überdurchschnittlich. „Es hätte aber auch mal knallen müssen. Entschlossenheit muss man spüren. Da waren wir ohne Konsequenz und Intensität. Und das Spiel gegen den Ball hat einen erheblichen Einfluss auf das Spiel mit Ball“, sagt Hübscher. Auf Systemdebatten wollte er sich angesichts dieser klaren Erkenntnisse gar nicht erst einlassen.

Die Roten Teufel kommen nun mit einer ähnlichen individuellen Qualität und Spielanlage, aber der SCP-Trainer erwartet die Gäste nicht so forsch wie zu Hause. „Komplett vergleichbar mit Duisburg sind sie nicht“, sagt er und hofft auch im Angriff auf zusätzliche Ideen. „Wir müssen uns im Laufe der Zeit gegen unterschiedliche Verteidigungsmuster unsere Lösungen erarbeiten.“ Zuletzt erlaubten es sich die Offensivleute zu häufig, ihre Positionen nicht wie besprochen zu besetzen, waren zu nah am Abwehrmann, wie Hübscher sagt. Außerdem ist nicht nur ihm, sondern auch schon Gegnern eine gewisse Rechtslastigkeit aufgefallen.

Der Wille zur Wiedergutmachung ist jedenfalls allen anzumerken. „Wir werden ganz anders auftreten“, verspricht Rodrigues Pires. SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Kittner, Scherder, Heidemann – Wagner, Rodrigues Pires – Özcan, Mörschel, Schnellbacher – Dadashov