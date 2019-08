Eigentlich hatte Trainer Farid Vatanparast mit mehr Medaillen sowie vielleicht auch der einen oder anderen Finalteilnahme gerechnet. Doch von den sechs Athleten aus dem Boxzentrum Münster sicherte sich einzig Zalgaj Laghmani (bis 63 kg) durch das Erreichen des Halbfinals die Bronzemedaille. Gegen den Berliner Saeed Oman (Spandau) unterlag Laghmani mit 0:5 Richterstimmen.

Dagegen steht Tarik Ibrahim vom BC Münster 23 im Finale der Klasse bis 57 kg. Er besiegte im Halbfinale Umar Bajwa knapp mit 3:2 Richterstimmen. Ibrahim, der zuletzt immer in der Klasse bis 52 kg angetreten war, wird am Samstag gegen Omar El Hag (Berliner TSC) antreten. In seiner Ecke wird dann sein Heimtrainer Gregory Tolkewitz stehen.

Den Auftakt in die Deutschen Meisterschaften gestaltete SG-Schwimmerin Desiree Wever in Berlin ausgesprochen gut. Über 100 Meter Brust schwamm die 25-Jährige in 1:11,25 Minuten als Siebte überraschend ins Finale am Nachmittag. „Mega-cool“ fand ihr Trainer Jens Okunneck die Vorlauf-Leistung der Schwimmerin, die ihre Bestzeit vom Titelgewinn bei den Westfalenmeisterschaften in diesem Jahr um rund fünf Zehntelsekunden verbesserte. „Mit dem B-Finale hatten wir insgeheim gerechnet, das Erreichen des A-Finals kommt etwas überraschend“, sagte Okunneck, der seinen Schützling über die 200 Meter Brust am Sonntag „eher auf dem Zettel“ hatte. Im Endlauf am Nachmittag kam Wever dann nicht mehr an ihre am Morgen geschwommene Zeit heran und schlug als Achte in 1:11,48 Minuten an.