Marvin Carl Haarmann vom ZRFV Ahaus kann doppeltes Gold feiern. Erst gewann er mit Labonita den Junioren-Förderpreis für U-25-Springreiter und hat mit dem Sieg nun die erforderlichen Platzierungen gesammelt, die zur Verleihung des goldenen Reiterabzeichens berechtigen.

„Das war schon mega, hier vor so einer Kulisse reiten zu dürfen“, sagte Haarmann, für den der Start vor dem münsterischen Schloss eine Premiere war. Diesen Sieg dann mit Labonita feiern zu dürfen, war für den jungen Reiter zusätzlich etwas besonders. Die heute zehnjährige Stute hat er vor fünf Jahren als unreitbar geltendes Pferd erhalten. „Sie war wirklich schwierig“, sagt der Reiter, „aber wir haben viel trainiert und sind im Laufe der Jahre zu einem guten Team zusammengewachsen.“ Zwei Westfalenmeistertitel hat der 20-Jährige mit dem Pferd schon gewonnen. In diesem Jahr waren die beiden zum ersten Mal in einer Vier-Sterne-Prüfung am Start. „So darf es weitergehen“, wünscht sich der Reiter.

Des einen Freud, des anderen Leid, sagt ein Sprichwort. Nur 16 Hundertstel langsamer war Alexandra Lüth (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) mit Navoca. Sie konnte sich direkt nach der Prüfung nicht wirklich über den zweiten Platz freuen, denn auch ihr fehlt noch ein einziger Sieg in einer schweren Springprüfung, um das goldene Reiterabzeichen zu erhalten. „Heute hätte es klappen können, aber Marvin Carl war einfach schneller. Dann hat er es auch verdient, zu gewinnen.“

Markus Terhechte (ZRFV Gescher), der mit Quintus als letzter Starter im Stechen alles gegeben hatte, kam auf Platz drei – und ärgerte sich beim Ausritt mächtig. Denn er lag nur eine Hundertstel hinter Lüth – und war damit auch in Schlagdistanz zum Sieger. „Natürlich wollte ich gewinnen“, sagt er. „Aber auf der letzten Distanz habe ich einen Galoppsprung zu viel gemacht, das hat Zeit gekostet.“