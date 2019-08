Ja, die hat schon was, diese Kür unter Flutlicht. Dann herrscht vor dem Schloss eine ganz besondere Atmosphäre, die Reiter, Pferde und Zuschauer spüren. So war es auch am Samstagabend, als Ingrid Klimke nach ihrem Sieg im Grand Prix mit Franziskus erneut die Beste war. „Eine super Kür“, sagte Dr. Dietrich Plewa, der die Prüfung sowohl richtete als auch kommentierte. Zu spanischer Musik kam Klimke mit dem Holkenbrink-Hengst nach kleineren Unstimmigkeiten zu Beginn richtig in Schwung. 79,30 Prozent gab es von der Jury – ein Wert, an den nur Jürgen Koschel mit Ballentines herankam. Doch die Portugiesin Maria Caetano, die mit Fenix de Tineo den Kür-Abend beschloss, oder der Spanier Juan Pablo Matute Guimon mit Quantico unterhielten ebenso das Publikum – ein gelungener Abend, und für Klimke Teil eines erfolgreichen Wochenendes. Denn am Sonntag in Elmlohe qualifizierte sie sich mit Bluetooth für das Finale des Louisdor-Preises. Respekt.