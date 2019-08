Der Sieg in der Mittleren Tour geht in die Schweiz. Werner Muff kam mit Jolie van het Molenhof am schnellsten durch den Stechparcours. „Im vergangenen Jahr war ich in dieser Prüfung Zweiter, da habe ich gedacht, diesmal muss doch noch ein bisschen mehr gehen“, sagte Muff.

Und es ging mehr. Welche Zeit zu schlagen war, hatte Muff zuvor nicht gewusst. „Ich habe mir die anderen Ritte nicht angeschaut“, erklärte der Schweizer, der als vorletzter Starter in die zweite Runde ging. Und so wusste er nicht, dass die amtierende Weltmeisterin Simone Blum mit ihrem Schimmelwallach Cool Hill schon eine fehlerfreie Runde mit einer richtig guten Zeit vorgelegt hatte. Nach 39,65 Sekunden waren die beiden im Ziel. Die nachfolgenden Reiter versuchten vergeblich, schneller zu sein.

Bis Werner Muff kam und Simone Blum doch noch eine gute halbe Sekunde abnahm. „Ich bin wirklich einfach drauf losgeritten und habe alles versucht“, sagte der 45-Jährige. Letztlich sei keine Zeit unschlagbar, ist der Reiter überzeugt, auch wenn hier viele richtig gute Pferde am Start seien.

Für seine zehnjährige Rappstute Jolie fand Muff nur lobende Worte: „Sie ist eine tolle Kämpferin, immer bei der Sache und völlig einfach zu reiten. Und wenn es drauf ankommt, ist sie auch noch richtig schnell.“ Der Schweizer reitet das Pferd erst seit Beginn des Jahres und scheint mit ihr eine wirklich perfekte Sportpartnerin gefunden zu haben, in die er große Hoffnungen für die Zukunft setzt.

Nicht viel weniger zufrieden war die frisch ausgezeichnete Friedensreiter-Preisträgerin Simone Blum, die sich letztlich noch über Platz zwei freuen durfte. „Cool Hill ist ein tolles Nachwuchspferd.“ Klar, dass sich der Schimmel nach diesem Erfolg eine besondere Belohnung verdient hat. „Er mag auch Mangos“, verrät die Reiterin. Nun muss Blums Weltmeisterpferd Alice ihre geliebten Mangos mit dem Boxennachbarn teilen. Dass ihre Zeit noch zu schlagen war, damit hatte Blum nach eigenen Angaben gerechnet. Sie musste als erste ins Stechen, da hätten die anderen zumeist gute Chancen, schnellere Wege zu finden.

Der dritte Platz im Finale der Mittleren Tour ging an die Schwedin Angelica Augustsson Zanotelli mit Kalinka van den Nachtegaele.