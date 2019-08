Neu formiert starten die Tischtennis-Damen des TuS Hiltrup am 7. September in die NRW-Liga-Saison. Ireen Onken hat den Club verlassen und spielt künftig in einem Herren-Team des TTC Lengerich. Überdies steht Dagmar Krämer der ersten Mannschaft nicht mehr zur Verfügung.

Gleichwohl wird der TuS als letztjähriger Tabellendritter wieder ein schlagkräftiges Team in die Spielrunde schicken. Unverändert belegt Antonia Rewer das Spitzenbrett. An der zweiten Position kommt die langjährige und ebenso zuverlässige Stammkraft Melanie Meredig zum Zuge. Mit diesem Paarkreuz müssen sich die Hiltruperinnen vor keinem Gegner verstecken.

Einziger externer Zugang ist Miriam Kötter . Die 26-Jährige stieß vom letztjährigen Liga-Konkurrenten Franz-Sales-Haus Essen zu den „Blauen“. Dort spielte sie an Brett eins, beim TuS wird sie gemäß ihres TTR-Werts an Position drei eingesetzt. Kötter ist 26 und hat eine bunte Vita. Ihre bislang erfolgreichste Zeit hatte sie beim TTV Ense. Dort ging es für sie von der Mädchen-NRW-Liga hoch bis in die Oberliga. Vor ihrem Engagement in Essen trug sie noch das Trikot des TTC Werne. Kötter wohnt in Dortmund, wird aber dennoch regelmäßig am Training des TuS teilnehmen können.

Als Nummer vier zählt Frederike Starp erstmals zum Stammpersonal des TuS. Nach dem verletzungsbedingten Rückzug von Krämer war sie bereits zur Rückrunde der vergangenen Saison ins NRW-Liga-Team vorgerückt. Mit dem aktuellen Kader sollte der TuS in der Lage sein, erneut einen Spitzenplatz zu belegen.